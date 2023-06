Belgisch oud-international Demol op 57-jarige leeftijd overleden

De Belgische oud-voetballer Stéphane Demol is op 57-jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand. De voormalig verdediger speelde 38 interlands voor België en was later trainer bij tal van clubs.

Demol brak halverwege de jaren tachtig door bij Anderlecht. Met de Belgische topclub won hij drie landstitels en één keer de nationale beker. Later speelde hij voor onder meer Bologna, FC Porto, Toulouse, Standard Luik, Cercle Brugge en SC Braga.

De Mol kwam in totaal 38 keer in actie voor België. Zijn enige interlanddoelpunt op het WK 1986 staat bij veel Belgen in het geheugen gegrift. Mede door zijn kopgoal tegen de Sovjet-Unie (4-3-winst) bereikte België de kwartfinales. Uiteindelijk strandde de ploeg in de halve eindstrijd tegen latere winnaar Argentinië.

Na zijn voetbalcarrière werd De Mol (assistent-)trainer. Tussen 2000 en 2004 trainde hij zes Belgische clubs, waaronder KV Mechelen en KV Turnhout. Tussen 2006 en 2008 was hij assistent van bondscoach René Vandereycken bij de nationale ploeg van België.

Demol werd daarna trainer in onder meer Cyprus, Griekenland en Saoedi-Arabië. In 2016 sloot hij zijn carrière af bij het Saoedische Hajer.

