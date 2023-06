Amerikaanse eigenaar Chelsea breidt imperium uit en koopt Strasbourg

Het consortium BlueCo, dat onder leiding staat van Chelsea-eigenaar Todd Boehly, heeft donderdag RC Strasbourg gekocht. Volgens Franse media is er zo'n 75 miljoen euro met de overname gemoeid.

"Deze overeenkomst markeert een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Strasbourg", meldt BlueCo in een verklaring. "We gaan met extra investeringen de groei van de club versnellen. Dat doen we bij het eerste elftal en bij de opleiding."

Strasbourg wordt na Olympique Marseille, Olympique Lyonnais, Toulouse en Le Havre de vijfde club uit de Ligue 1 die in Amerikaanse handen valt. De club werd afgelopen seizoen vijftiende op het hoogste niveau en ontliep degradatie.

De 49-jarige Boehly probeert al enige tijd een voetbalimperium op te bouwen door clubs te kopen. De Amerikaan hoopt bij deze clubs talenten van Chelsea te kunnen stallen, waar ze zich kunnen ontwikkelen tot topspelers.

Boehly had aanvankelijk interesse in Girondins de Bordeaux, maar kwam niet tot een akkoord met de Franse club. Ook diverse clubs in België, Portugal en Zuid-Amerika stonden op het lijstje van de zakenman.