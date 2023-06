Brood begint bij TOP Oss aan achtste klus als hoofdtrainer in Nederland

TOP Oss heeft Ruud Brood donderdag aangesteld als trainer. De zestigjarige coach is de opvolger van Klaas Wels, die de Brabantse club vorige week verruilde voor MVV Maastricht.

TOP Oss wordt de achtste club in het Nederlandse betaalde voetbal waar Brood aan de slag gaat als hoofdtrainer. Hij begon zijn trainerscarrière in 2002 bij Helmond Sport en was vervolgens werkzaam voor Heracles Almelo, RKC Waalwijk, Roda JC, NEC, NAC Breda en ADO Den Haag. Tussendoor was hij van 2015 tot 2019 assistent-coach bij PSV.

Brood heeft voor een jaar getekend bij TOP, dat afgelopen seizoen als zeventiende eindigde in de Keuken Kampioen Divisie.

De coach is uiteraard blij met zijn nieuwe club. "TOP Oss is een club met uitstekende faciliteiten", zegt hij tegen VI. "Ik heb enorm veel zin om ons team voetballend naar een plek te krijgen waarin dat duidelijk terug te zien is."

TOP Oss eindigt meestal in het rechterrijtje in de Keuken Kampioen Divisie. De club trad in 1991 toe tot het betaalde voetbal en was nog nooit actief in de Eredivisie. In het seizoen 2018/2019 haalde TOP voor het laatst de play-offs om promotie. Brood: "Er zit potentie in deze club, aan mij nu de taak het maximale eruit te halen."

De eerst training van TOP is al op 27 juni en de eerste competitiewedstrijd is op 11 augustus.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.