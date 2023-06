NEC raakt deze zomer met smaakmaker Tannane al veertiende speler kwijt

NEC moet het komend seizoen stellen zonder Oussama Tannane. De 29-jarige Marokkaan verlaat Nijmegen en tekent een contract bij het Qatarese Umm-Salal SC. Tannane is al de veertiende speler die deze zomer bij NEC vertrekt.

NEC kon de transfer donderdag nog niet bevestigen, maar op sociale media circuleert al wel een foto waarop Tannane gepresenteerd wordt bij zijn nieuwe club. Hij had in Nijmegen nog een contract tot de zomer van volgend jaar. Het is onduidelijk welk bedrag met de transfer gemoeid is.