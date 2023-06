Oranjespeelster Dijkstra maakt toptransfer naar Nederlands getint Wolfsburg

FC Twente-speelster Caitlin Dijkstra maakt een toptransfer naar VfL Wolfsburg. De verdediger heeft voor drie jaar getekend bij de Nederlands getinte topclub. Komend seizoen speelt ze nog wel op huurbasis voor Twente.

De 24-jarige Dijkstra speelt sinds 2021 voor FC Twente, waarmee ze in haar eerste seizoen landskampioen werd. Afgelopen seizoen greep ze met de tukkers naast de titel. Die ging naar Ajax, waarvoor Dijkstra van 2018 tot 2021 actief was.

Door de verhuurconstructie zal Dijkstra pas in de zomer van 2024 de overstap maken naar Wolfsburg, dat de succesvolste club van Duitsland bij de vrouwen is en afgelopen seizoen de Champions League-finale in Eindhoven verloor van FC Barcelona. Jill Roord, Dominique Janssen en Lynn Wilms en haar oude trainer Tommy Stroot staan er ook onder contract.

Dijkstra is blij met die constructie. "Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik graag nog eens een stap wil zetten naar een buitenlandse topclub, maar ik wil niet dat mijn ontwikkeling stil komt te staan. Gelukkig is Wolfsburg een club die daar hetzelfde in staat."

Dijkstra bereidt zich momenteel met Oranje voor op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland, dat over een kleine maand begint. Ze speelde tot dusver tien interlands voor Nederland. Een vaste bassispeler is ze niet bij Oranje.

