Jordi Cruijff wil graag weer trainer zijn na vertrek als FC Barcelona-directeur

Jordi Cruijff hoopt weer als trainer aan de slag te gaan na zijn vertrek als sportief directeur bij FC Barcelona. De 49-jarige Nederlander staat liever op het veld dan dat hij ergens tot de directie toetreedt.

"Trainer zijn vind ik het leukst. Na een wedstrijd of training ga je naar huis en breng je tijd met je familie door. En ik geniet van de kleedkamersfeer", zegt Cruijff donderdag tegen The Athletic.

"Als coach ben je 24 uur per dag met je vak bezig. Je gaat slapen met twijfels over de opstelling en wordt ermee wakker. Je neemt je werk mee naar huis, maar dat is wat ik wil."

Een maand geleden liet Cruijff aan de clubleiding van FC Barcelona weten dat hij deze zomer vertrekt. In het afgelopen jaar was hij in Camp Nou sportief directeur, het jaar ervoor technisch adviseur.

"Ik kon vorig jaar een meerjarig contract tekenen, maar ik koos voor een korte termijn. Ik voelde toen al dat ik weer trainer wilde worden", zegt de negenvoudig Oranje-international. "Ik heb er maanden over nagedacht en dit is wat ik nu wil."

Overstap naar Ajax lijkt uitgesloten

Door de keuze van Cruijff om weer trainer te worden, lijkt een overstap naar Ajax niet reëel. In de afgelopen tijd circuleerde zijn naam in de media als opvolger van de opgestapte algemeen directeur Edwin van der Sar.