Jong Oranje uitgeschakeld op EK: bekijk het programma en de uitslagen

Jong Oranje strijdt op het EK in Georgië en Roemenië om de Europese titel én een ticket voor de Olympische Spelen van 2024. Een overzicht van het programma, de uitslagen en de stand, plus een uitleg over de route naar het olympische startbewijs.

Speelschema

Woensdag 21 juni: België-Nederland 0-0

Woensdag 21 juni: Georgië-Portugal 2-0

Zaterdag 24 juni: Portugal-Nederland 1-1

Zaterdag 24 juni: Georgië-België 2-2

Dinsdag 27 juni, 18.00 uur: Nederland-Georgië 1-1

Dinsdag 27 juni, 18.00 uur: Portugal-België 2-1

Stand groep A

Georgië 3-5 (+2) Portugal 3-4 (-1) Nederland 3-3 (+0) België 3-2 (-1)

Hoe kunnen de Spelen worden gehaald?

Op het EK liggen drie startbewijzen klaar voor de Spelen, die volgend jaar in Parijs worden gehouden. Die tickets gaan naar de landen die het verst komen in het toernooi. In principe komen dus alleen de ploegen die de halve finales halen ervoor in aanmerking.

Er gelden een paar uitzonderingen. Frankrijk is als gastheer van de Spelen namelijk al zeker van olympische deelname en dingt dus niet meer naar een startbewijs. Dat geldt ook voor Engeland: dat land doet altijd onder de Britse vlag mee aan het grootste sportevenement ter wereld.

Door die uitzonderingen maakt Oranje mogelijk ook bij uitschakeling in de kwartfinales nog aanspraak op een ticket. Bereikt zowel Frankrijk als Engeland de laatste vier? Dan gaan er twee olympische startbewijzen naar de andere twee landen in de halve finales en spelen de twee beste kwartfinalisten in een play-off om het derde ticket.