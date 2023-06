Oranjevrouwen oefenen besloten tegen jongens: 'Leidde tot discussie bij KNVB'

De Oranjevrouwen oefenen zondag achter gesloten deuren tegen een jongensteam van amateurclub De Volewijckers. Bondscoach Andries Jonker wilde de wedstrijd toegankelijk maken voor journalisten, maar de KNVB bracht hem op andere gedachten, uit vrees voor reputatieschade bij een nederlaag. "De speelsters halen hun schouders erover op."

De poorten blijven potdicht en overal rondom het veld worden doeken gehangen. Beveiligers zullen rondom het trainingscomplex surveilleren alsof de minister-president er op bezoek is. Praten over de uitslag van de wedstrijd? Dat is uit den boze.

Als de jongens van O18-1 van De Volewijckers uit Amsterdam zondagochtend het veld bij de KNVB Campus opdraaien, zullen ze in een fort belanden. En dat allemaal omdat de KNVB niet wil dat de uitslag van de trainingswedstrijd tegen de Oranjevrouwen bekend wordt. Het moet een wedstrijd zijn die nooit is gespeeld.

Mogelijke reputatieschade is wat de KNVB ervan weerhoudt om journalisten, cameraploegen en fotografen toe te laten bij de trainingswedstrijd in Zeist. De verwachting is dat Oranje verliest van de tieners. En dat zal de status van het Nederlands vrouwenteam geen goed doen, is de overtuiging in Zeist.

Het besluit komt niet van bondscoach Jonker. Hij wilde journalisten verwelkomen. "Maar dat leidde tot discussie bij de KNVB." Toen hij vorige maand de mening van enkele journalisten over de wedstrijd peilde, kreeg hij de bevestiging van het KNVB-standpunt. "Tot mijn verbazing waren de meningen unaniem: niet doen in het openbaar. Ja, ik ben de baas, maar het is soms verstandig om naar andere mensen te luisteren."

Andries Jonker koos bewust voor een jongensteam als oefentegenstander. Foto: Getty Images

'Meningen mogen verschillen'

Een bekrompen gedachte? In het vrouwenvoetbal gebeurt het immers wel vaker dat vrouwen tegen de jongens oefenen. Jonker laat zijn mening over de denkwijze van de KNVB in het midden. "Iedereen binnen de KNVB heeft het beste met het vrouwenvoetbal voor. Daar mogen de meningen in verschillen."

Jonker ziet geen reden om de wedstrijd af te blazen omdat de KNVB geen toeschouwers bij het doorgaans zo toegankelijke Oranje wil verwelkomen. De bondscoach wil in de aanloop naar het WK in Australië en Nieuw-Zeeland trainen op verdedigen. In zijn ogen is Oranje daar de afgelopen maanden nauwelijks op getest.

De jongens van De Volewijckers, de door hem geliefde amateurclub uit Amsterdam-Noord, ziet hij als ideale tegenstander. En niet een vrouwenteam. Er is volgens Jonker geen vrouwenteam in Nederland dat Oranje negentig minuten kan dwingen tot verdedigen.

Lieke Martens vindt het geen enkel probleem om tegen de jongens te oefenen. Foto: Getty Images

Van de Sanden: 'Ik ga kijken of ik er een paar uit kan lopen'

Jonker calculeert een nederlaag tegen de jongens in, maar vindt dat geen probleem. "Een redelijke O18 wint van een vrouwenteam, ook van de aanstaande wereldkampioen. Of dat nou Spanje of Nederland is. Dat is het fysieke verschil. Geen probleem. Ik vind de uitslag niet zo interessant. Ik wil de doelstelling halen: verdedigen en hard werken."

En de speelsters? Die hebben er geen moeite mee dat ze tegen de jongens spelen. "Ik denk dat het goed is om uitgedaagd te worden, ik vind het alleen maar goed", zegt Lieke Martens. Shanice van de Sanden: "Ik ga kijken of ik er een paar uit kan lopen."

Jonker merkt dat het helemaal geen item in de kleedkamer is. Veel speelsters speelden ook jarenlang in een jongensteam voordat ze de overstap naar een vrouwenploeg maakten. "De speelsters zijn eraan gewend om tegen jongens te spelen en halen hun schouders erover op. Waar gaat dit over, denken zij."