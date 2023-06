Dzeko (37) verruilt Champions League-finalist Internazionale voor Fenerbahçe

Edin Dzeko maakt transfervrij de overstap van Champions League-finalist Internazionale naar Fenerbahçe. De 37-jarige spits tekent naar verwachting voor twee seizoenen in Istanboel.

Dzeko droeg in de afgelopen twee jaar het shirt van Inter, waarmee hij onlangs in de Champions League-finale stond. Als basisspeler kon de 1,93 meter lange Bosniër niet voorkomen dat er van Manchester City werd verloren.

In totaal speelde Dzeko 101 wedstrijden voor Inter, waarin hij 31 doelpunten maakte. In de vijf seizoenen vóór zijn tijd in Milaan droeg hij het shirt van competitiegenoot AS Roma. Daar kende hij met 119 goals in 260 wedstrijden ook geen misselijke statistieken.