FC Barcelona neemt aanvoerder Gündogan transfervrij over van Manchester City

FC Barcelona heeft maandag de komst van Ilkay Gündogan bekendgemaakt. De Duitse middenvelder, die een aflopend contract had bij Manchester City, tekent een meerjarig contract bij de Spaanse club.

Gündogan komt niet als een verrassing. Hij werd al weken in verband gebracht met FC Barcelona en nu is het rond.

FC Barcelona was op zoek naar versterking op het middenveld na het vertrek van clubicoon Sergio Busquets. De 34-jarige middenvelder had een aflopend contract bij de Catalaanse club, waar hij achttien jaar speelde. Gündogan zal op het middenveld gaan samenspelen met Frenkie de Jong, die al vier jaar bij Barcelona speelt.

Barcelona omschrijft de 32-jarige Gündogan als een speler die zich bij Manchester City heeft ontwikkeld tot "complete middenvelder met scorend vermogen". De 67-voudig international speelde sinds 2016 bij 'The Citizens', nadat hij was overgenomen van Borussia Dortmund. Hij kwam voor City tot 304 wedstrijden, waarin hij zestig doelpunten maakte en veertig keer tekende voor een assist.

Bij Barcelona hoopt Gündogan uiteraard op meer prijzen. Vorige maand veroverden de Spanjaarden de eerste landstitel sinds 2019. Eerder in het seizoen won de ploeg van trainer Xavi ook al de Spaanse Supercup.

Gündogan is de eerste grote aanwinst van Barcelona voor het komende seizoen, terwijl er naast Busquets nog een aansprekende naam vertrok en dat is Jordi Alba. De Spaanse linksback is transfervrij op zoek naar een club. Busquets tekende bij MLS-club Inter Miami, waar hij herenigd wordt met Lionel Messi.