Verbruggen na cruciale reddingen voor Jong Oranje: 'Ben vooral teleurgesteld'

Bij Bart Verbruggen overheerst de teleurstelling na het 0-0-gelijkspel van Jong Oranje in de openingswedstrijd van het EK tegen België. De doelman van Anderlecht hield Nederland woensdag met een paar belangrijke reddingen op de been.

"Ik weet dat ik belangrijk was met twee reddingen, maar ik ben eerder teleurgesteld dat we niet hebben gewonnen. We hebben genoeg kansen gehad", zei Verbruggen, die werd uitgeroepen tot man of the match, bij de NOS. "Maar het is lekker als je het team kan helpen."

De twintigjarige keeper kreeg de voorkeur boven Kjell Scherpen en redde vlak voor rust fraai toen hij oog in oog kwam te staan met voormalig Vitesse-aanvaller Loïs Openda. Een kwartier voor tijd hield Verbruggen ook Michel-Ange Balikwisha van scoren af.

Jong Oranje kreeg zeker in de eerste helft een aantal grote kansen om de score te openen. "We hadden in de rust met 3-0 voor moeten staan, dus dit voelt niet als een goed resultaat. Al zijn we vanaf de zeventigste minuut een paar keer goed weggekomen", concludeerde Verbruggen.

Bart Verbruggen werd verkozen tot man of the match. Foto: Getty Images

Van de Looi: 'Tweede helft leek op ballon die leegliep'

Bondscoach Erwin van de Looi kijkt met een zeer goed gevoel terug op het spel van Jong Oranje voor rust. "In de eerste helft hebben we echt goed gespeeld. We lieten het voetbal zien dat we graag willen spelen. Dynamisch en we sneden soms door de verdediging heen", complimenteerde Van de Looi zijn ploeg.

Na rust kwamen de Belgen een stuk beter in de wedstrijd en ontsnapte Jong Oranje een aantal keren aan een achterstand. "De tweede helft leek op een ballon die leegliep, maar Bart heeft ons gered", zei Van de Looi. "Al hebben we ook in de tweede helft onze momenten gehad."

"Het had ook anders kunnen aflopen. Dan hadden we ons helemaal voor de kop geslagen. Maar hier kunnen we op basis van de eerste helft mee verder."