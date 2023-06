Uitblinker Verbruggen voorkomt nederlaag Jong Oranje tegen België op EK

Jong Oranje is woensdag het EK in Georgië en Roemenië begonnen met een gelijkspel tegen Jong België. Doelman Bart Verbruggen voorkwam met enkele knappe reddingen een nederlaag voor de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi: 0-0.

Verbruggen kreeg in Tbilisi de voorkeur boven Kjell Scherpen en betaalde het vertrouwen van Van de Looi uit. Jong België had meerdere scoringskansen, maar de doelman van Anderlecht hield de nul. Jong Oranje was in de openingsfase sterker, maar onder anderen Kenneth Taylor trof het aluminium.