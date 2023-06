Oranjeopponent VS met blikvangers Rapinoe en Morgan naar WK voor vrouwen

Aanvallers Megan Rapinoe en Alex Morgan en verdediger Kelley O'Hara staan voor hun vierde WK voetbal. Het trio is opnieuw opgenomen in de selectie van de Amerikaanse vrouwenploeg, die het in de groepsfase opneemt tegen Nederland.

Rapinoe (37), Morgan (33) en O'Hara (34) werden zowel in 2015 als in 2019 wereldkampioen met de Verenigde Staten. Bij de finale in 2019 in Parijs versloeg de ploeg Oranje met 2-0.

"Deze groep speelsters is enorm gemotiveerd om de VS weer heel trots te maken op het WK", zegt bondscoach Vlatko Andonovski. "We hebben een sterke groep met een goede mix van veteranen en jonge talenten."

Het was al bekend dat de 38-jarige aanvoerder Becky Sauerbrunn vanwege een blessure niet zou afreizen naar het WK. De verdediger speelde tot op heden 216 wedstrijden voor de VS.

Nederland neemt het in de groepsfase op 27 juli op tegen de Amerikaanse voetbalsters, die hopen hun zesde WK-titel te veroveren. De andere tegenstanders in de poule zijn Portugal en Vietnam.

Nederland is maandag begonnen aan de voorbereiding op het WK. Het toernooi wordt van 20 juli tot en met 20 augustus gehouden in Australië en Nieuw-Zeeland.