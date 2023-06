Mourinho vier Europese duels geschorst voor belagen scheidsrechter Taylor

Trainer José Mourinho is vier Europese duels geschorst voor het belagen van scheidsrechter Anthony Taylor na de verloren Europa League-finale van AS Roma tegen Sevilla eind mei. Daarnaast moet de Italiaanse club zo'n 130.000 euro aan boetes betalen.

Mourinho ging na afloop van de verloren finale in de parkeergarage van de Puskás Aréna in Boedapest tekeer tegen Taylor. "Je bent een schande", riep de Portugese trainer onder meer. Mourinho beschuldigde de Britse scheidsrechter ervan dat hij in het nadeel van zijn ploeg had gefloten.