Directeur Spartak Moskou wil Promes helpen als hij Russisch paspoort verlangt

Als Quincy Promes Russisch staatsburger wil worden, zal Spartak Moskou hem helpen bij dat proces. Dat zegt Oleg Malyshev, de nieuwe directeur van de Russische club, woensdag op een persconferentie.

"De beslissing over een Russisch paspoort ligt bij Promes. Maar als hij wil, zullen we hem assistentie en ondersteuning bieden", zegt Malyshev. Rusland levert geen staatsburgers uit, waardoor Promes met een Russisch paspoort veilig zou zijn voor de Nederlandse justitie.

De 31-jarige Promes werd maandag door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot anderhalf jaar cel voor de mishandeling van zijn neef in 2020. De voormalig Oranje-international gaat daartegen in beroep. De mishandeling kwam aan het licht omdat de telefoon van Promes werd afgetapt in een onderzoek naar drugshandel.

Promes blijft in Rusland om niet gearresteerd te worden voor de drugshandel. De aanvaller ligt nog tot volgend jaar zomer vast bij Spartak. Als Promes geen baan meer zou hebben, moet hij het land verlaten.

Spartak hoopt op ander besluit van rechter

Promes had geen van de zittingen bijgewoond en dat nam de rechter hem kwalijk. "Promes heeft op deze manier geen enkele verantwoordelijkheid genomen voor zijn handelen", zei de rechtbank. Promes leek zelfs trots te zijn op zijn actie en zei in de afgeluisterde gesprekken bovendien dat zijn neef de volgende keer "kogels moet krijgen".

Malyshev wil weinig kwijt over de rechtszaak. Ook zei de directeur niets over de mogelijkheid of Promes langer bij Spartak zal blijven als zijn contract afloopt. "We denken na over de juridische kwestie. De beroepsprocedure is aan de gang. We hopen dat de rechter in hoger beroep het besluit wijzigt."