FC Twente speelt tegen Hammarby in tweede voorronde Conference League

FC Twente neemt het in de tweede voorronde van de Conference League op tegen Hammarby IF, zo heeft de loting woensdag uitgewezen. De Enschedeërs treffen daarmee de huidige nummer negen van Zweden.

Op donderdag 27 juli speelt FC Twente eerst thuis in De Grolsch Veste. Een week later, op 3 augustus, volgt de return in de Tele2 Arena, de thuishaven van Hammarby.

Bij Hammarby, dat net als FC Twente één keer landskampioen werd, staan twee oude bekenden onder contract. Zowel verdediger Shaquille Pinas (ADO Den Haag) als middenvelder Tesfaldet Tekie (Fortuna Sittard en Go Ahead Eagles) speelde in de Eredivisie.

FC Twente eindigde afgelopen seizoen als vijfde in de Eredivisie. De ploeg van de afzwaaiende trainer Ron Jans verzekerde zich vervolgens in de play-offs van Europees voetbal door achtereenvolgens sc Heerenveen en Sparta Rotterdam te verslaan.

Met AZ komt er dit seizoen nog een Nederlandse club in de Conference League uit. De Alkmaarders stromen in de derde voorronde in, waarvoor de loting op maandag 24 juli is.