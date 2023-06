Vijfvoudig winnaar Venus Williams mag dankzij wildcard meedoen aan Wimbledon

Venus Williams heeft woensdag een wildcard gekregen om mee te mogen doen aan Wimbledon, het toernooi dat de 43-jarige Amerikaanse al vijf keer op haar naam schreef. Williams staat door de uitnodiging voor haar 24e deelname aan het grastoernooi.

Williams kwam de afgelopen jaren vooral vanwege blessures amper in actie en ontbrak vorig jaar ook in het enkelspel op Wimbledon. Ze verscheen vorige week in Rosmalen voor het eerst in zes maanden op de baan. Daar werd ze in de eerste ronde uitgeschakeld door de zeventienjarige Céline Naef.