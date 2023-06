Feyenoord ziet Conteh na slechts 33 speelminuten weer vertrekken uit De Kuip

Feyenoord heeft woensdag definitief afscheid genomen van Christian Conteh. De vleugelaanvaller kwam mede door blessureleed tot slechts 33 minuten in het shirt van de Rotterdammers.

Conteh kwam in de zomer van 2020 over van 1. FC St. Pauli en werd gehaald als een veelbelovend talent. Mede door fysieke problemen slaagde hij er niet in de verwachtingen waar te maken.

In drie jaar tijd kwam Conteh tot slechts twee wedstrijden in de hoofdmacht van de Rotterdammers. In het seizoen 2020/2021 viel hij onder Dick Advocaat in tijdens de thuis- én de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk.

De voormalig Duits jeugdinternational speelde de afgelopen seizoenen op huurbasis bij SV Sandhausen, FC Dordrecht en SG Dynamo Dresden. In het afgelopen seizoen was hij voor Dynamo Dresden drie keer trefzeker op het derde niveau in Duitsland.