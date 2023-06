Flick peinst niet over vertrek bij dolend Duitsland: 'Mijn filosofie past bij de ploeg'

Delen via E-mail

Hansi Flick is ondanks de slechte prestaties van Duitsland niet van plan om op te stappen. De bondscoach heeft nog de volle overtuiging dat hij onze oosterburen een jaar voor het EK in eigen land betere tijden kan bezorgen.

Duitsland ging dinsdag met 0-2 onderuit in een oefeninterland tegen Colombia en won al voor de vierde keer op rij niet. De laatste zestien wedstrijden leverden slechts vier zeges op.

"Ik kan trainen met de beste spelers van Duitsland en ik geniet van mijn werk. We zullen proberen het tijdens de volgende interlandperiode in september beter te doen."

"Hij doet er alles aan om ervoor te zorgen dat we succesvol zijn en probeert hier en daar wat dingen uit. We hebben niet meer zo veel kwaliteit als een paar jaar geleden", zei Völler.

Wel plaatste hij een kritische noot. "Als je kwaliteit mist, moet je ervoor zorgen dat je tactisch goed bent en daarin kunt variëren. We moeten erin blijven geloven dat we het weer op de rit krijgen. Het komt nu even aan op doorzettingsvermogen."