Ronaldo krijgt plek in Guinness World Records: 'Mooi dat ik mensen blij blijf maken'

Cristiano Ronaldo vindt het geweldig dat hij dinsdag zijn tweehonderdste interland voor Portugal speelde. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar maakte ook nog eens het winnende doelpunt tegen IJsland en werd tot zijn verrassing opgenomen in het Guinness World Records-boek.

Ronaldo werd voor de wedstrijd in stadion Laugardalsvöllur in het zonnetje gezet. De 38-jarige Portugees is de eerste speler ooit die tot tweehonderd interlands kwam.

"Ik geniet hiervan, samen met mijn teamgenoten, familie en vrienden. Ik wil mijn aantal interlands blijven uitbreiden, net als mijn aantal goals", zei Ronaldo na de wedstrijd, waarin hij in de 89e minuut de enige goal maakte.

"Het had niet mooier kunnen zijn. Het is geweldig en onvergetelijk. Ik wil iedereen bedanken, ook Guinness World Records voor hun verrassing. Ik heb er echt van genoten."

Als het aan de vijfvoudig Champions League-winnaar ligt, is zijn carrière nog lang niet voorbij. "Het doet me heel veel dat ik nog steeds zoveel mensen blij kan maken. Niet alleen in Portugal, maar ook in het buitenland. Mijn carrière is nog niet voorbij. Ik wil zo blijven doorgaan, want ik ben nog steeds van waarde."

Martínez: 'Dit was het perfecte verhaal'

Ook bondscoach Roberto Martínez van Portugal genoot volop. "Dat Ronaldo in zijn tweehonderdste interland het winnende doelpunt maakte, was het perfecte verhaal", zei de Spanjaard.

"Hij is op veel vlakken een voorbeeld en verdient dit. Het was heel mooi om de spelers er samen van te zien genieten. Het is terecht dat hij is opgenomen in het Guinness World Records-boek."