Duitsland verliest opnieuw en ziet druk toenemen richting EK in eigen land

Een jaar voor het EK in eigen land zit het allesbehalve goed bij Duitsland. Na miskleunen tegen Polen en Oekraïne werd er dinsdag voor eigen publiek met 0-2 verloren van Colombia.

Hoewel het om een oefenduel ging, stond de druk er tegen Colombia behoorlijk op voor de ploeg van bondscoach Hansi Flick. Na het verlies tegen Polen (1-0) en het gelijkspel tegen Oekraïne (3-3) was Duitsland er alles aan gelegen om in Gelsenkirchen te winnen.

Die overtuiging was bij de Duitse ploeg niet zichtbaar, waardoor het na een weinig verheffende eerste helft nog 0-0 stond. Het opvallendste in de eerste 45 minuten was de veldbestorming van twee personen, die aandacht wilden vragen voor de klimaatcrisis.