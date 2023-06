Ronaldo in 200e interland goud waard voor Portugal: winnende goal in slotfase

Cristiano Ronaldo is ook in zijn tweehonderdste interland goud waard geweest voor Portugal. De superster maakte dinsdag in de slotfase het winnende doelpunt tegen IJsland in de kwalificatiereeks voor het EK van 2024. Erling Haaland sloot bij Noorwegen zijn topseizoen in stijl af.

Ronaldo werd voorafgaand aan het duel met IJsland uitgebreid gehuldigd voor zijn tweehonderdste interland, maar de wedstrijd in Reykjavík was bepaald geen feestje. IJsland beperkte zich tot verdedigen en Portugal beet zich lang stuk op de stugge verdediging van de thuisploeg.

Toen Go Ahead Eagles-speler Willum Thor Willumsson tien minuten voor tijd zijn tweede gele kaart kreeg, was het wachten op een Portugese treffer. Wie anders dan Ronaldo nam de winnende goal voor zijn rekening.

De superster kreeg de bal na doorkoppen van Goncalo Inacio voor de voeten en haalde verwoestend uit. De arbitrage keurde de treffer aanvankelijk af vanwege buitenspel, maar daar stak de VAR terecht een stokje voor.

Het was voor Ronaldo zijn 123e goal in zijn interlandloopbaan, waarin hij onder meer de Europese titel won (2016). Hij is de eerste voetballer ooit die de barrière van tweehonderd interlands slecht. Door zijn goal blijft Portugal ook foutloos in groep J. De Portugezen wonnen de eerste vier wedstrijden, scoorden veertien keer en incasseerden geen enkele treffer.

Stand in groep J Portugal 4-12 (+14) Slowakije 4-10 (+4) Luxemburg 4-7 (-2) Bosnië en Herzegovina 4-3 (-4) IJsland 4-3 (+2) Liechtenstein 4-0 (-14)

Haaland sluit topseizoen in stijl af

In Noorwegen sloot Haaland zijn seizoen op kenmerkende wijze af. De topspits van Manchester City leidde zijn land met twee goals naar een broodnodige overwinning op Cyprus (3-1) in de kwalificatiereeks voor het EK van 2024.

Haaland greep pas na rust de schijnwerpers in Oslo. De spits benutte in de 56e minuut een strafschop, net zoals hij drie dagen geleden in de verloren thuiswedstrijd tegen Schotland (1-2) had gedaan. Ola Solbakken had de Noren voor rust al op voorsprong gezet tegen Cyprus.

Vier minuten na zijn eerste treffer maakte Haaland zijn tweede doelpunt van de avond. Hij promoveerde een afgemeten steekpass van Martin Ødegaard tot doelpunt. De treffer van Cyprus in de blessuretijd bracht de eerste zege van Noorwegen in de kwalificatiereeks niet in gevaar.

Voor Haaland zit het seizoen er nu op. De spits kende een ongekend goede jaargang. Met 52 goals in alle competities had hij een gouden aandeel in de titels van Manchester City in de Premier League, de Champions League en de FA Cup. Met 36 goals werd hij ook topscorer in de Premier League.

Stand in groep A Schotland 3-9 (+6) Georgië 2-4 (+1) Noorwegen 4-4 (-2) Spanje 2-3 (+1) Cyprus 3-0 (-6)

Waterballet bij Schotland-Georgië

In de poule van Noorwegen werd het duel tussen Schotland en Georgië meer dan een uur lang stilgelegd omdat het veld in Glasgow onbespeelbaar was geraakt door zware regenval. Bij rust leidde Schotland met 1-0 door een goal van Callum McGregor.

Ajax-aanvoerder Dusan Tadic ontsnapte met Servië aan een blamage. Dankzij een doelpunt van Darko Lazovic in de zevende minuut van de blessuretijd sleepten de Serven een 1-1-gelijkspel uit het vuur tegen Bulgarije.

Servië staat tweede in poule G. De beste twee landen in elke poule kwalificeren zich rechtstreeks voor het EK, dat volgend jaar in Duitsland wordt gehouden. Nederland vervolgt pas in september de kwalificatiereeks voor dat toernooi, omdat Oranje de afgelopen weken de finaleronde van de Nations League speelde.