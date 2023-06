Aanvoerdersrel rond Courtois deert België niet: captain Lukaku slaat toe in Estland

België heeft dinsdag een interlandperiode waarin het vooral over de aanvoerdersband én het plotselinge vertrek van Thibaut Courtois ging alsnog op positieve wijze afgesloten. Uitgerekend aanvoerder Romelu Lukaku hielp de Belgen in de EK-kwalificatie aan een 0-3-overwinning op Estland.

In de aanloop naar Estland-België ging het vooral over de man die er niet bij was in de Baltische staat. Courtois was maandag plotseling naar huis gegaan, waarna België in de ban van de 'aanvoerdersrel' was. De keeper en bondscoach Domenico Tedesco kwamen lijnrecht tegenover elkaar te staan.

Tedesco beweerde dat Courtois zich "vernederd" voelde, omdat hij de aanvoerdersband zaterdag niet mocht dragen tegen Oostenrijk (1-1). Courtois sprak zijn coach tegen en stelde dat een knieblessure de reden voor zijn vertrek was.

Zonder Courtois en met de aanvoerdersband om de arm van Lukaku leken de rumoerige dagen ook invloed te hebben op het spel van België. De ploeg van bondscoach Tedesco begon zeer stroef aan het duel met Estland, de nummer 108 van de FIFA-ranglijst.

Pas in de 37e minuut zorgde Lukaku voor opluchting bij Tedesco en zijn elftal. De spits tikte een voorzet van Aster Vranckx met de onderkant van zijn voet binnen. Nog geen drie minuten later kon Lukaku opnieuw juichen. Dit keer na een voorzet vanaf de andere kant van Arthur Theate.

1:09 Afspelen knop Lukaku blijft scoren en zet België ook direct op 0-2 tegen Estland

Ook PSV'er Bakayoko trefzeker

Met de goals van Lukaku was de overwinning binnen voor België, dat het in de slotfase zonder de spits deed. Lukaku werd vervangen door Michy Batshuayi en leverde de veelbesproken aanvoerdersband in bij Yannick Carrasco.

Verrassend was het niet dat Lukaku als gevierde man van het veld stapte. Hij nam in de eerste twee wedstrijden tegen Zweden (0-3) en Oostenrijk (1-1) alle goals voor zijn rekening voor de 'Rode Duivels'. Hij is nu maar liefst vijftien kwalificatieduels (EK en WK) op rij trefzeker.

In de schaduw van Lukaku maakte PSV-aanvaller Johan Bakayoko in de slotfase het derde Belgische doelpunt. De vleugelflitser was het eindstation van een omschakeling en kon vervolgens zijn eerste doelpunt voor het nationale elftal vieren. Het was voor Bakayoko zijn vierde interland.

De andere wedstrijd in de poule van België en Estland werd gespeeld in Wenen. Daar won Oostenrijk voor eigen publiek met 2-0 van Zweden. Oostenrijk is de koploper in de poule, gevolgd door België. De nummers één en twee plaatsen zich aan het einde van de reeks voor het EK.