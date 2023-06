Doelpuntensensatie Kevin van Veen moet FC Groningen naar Eredivisie schieten

FC Groningen heeft zich dinsdag versterkt met Kevin van Veen. De spits moet de gedegradeerde club terug naar de Eredivisie schieten.

De 32-jarige Van Veen komt over van Motherwell, waar hij afgelopen seizoen uitgroeide tot een sensatie. Hij scoorde maar liefst 25 keer op het hoogste niveau van Schotland. Alleen de Japanner Kyogo Furuhashi van Celtic deed dat vaker (27 goals).

Toch kiest Van Veen nu voor een overstap naar FC Groningen, dat afgelopen seizoen degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie. "Het is een grote club die hongerig is om terug te komen en ik ben ook hongerig. Ik wil daar een aandeel in hebben", verklaart Van Veen de transfer in gesprek met RTV Noord.

Van Veen is ambitieus. "Ik kom niet voor vijftien goals. Dan zou het een teleurstellend seizoen zijn. Ik kom hier natuurlijk niet voor mezelf, het doel is promoveren. Maar mijn minimum is dertig goals of meer. Dertig is de bodem, er kunnen altijd nog een aantal bovenop."

Met zijn transfer naar FC Groningen voegt Van Veen een nieuw hoofdstuk toe aan zijn opmerkelijke carrière. Na een mislukt avontuur bij Helmond Sport speelde Van Veen tien jaar geleden nog bij de amateurs. In het dagelijks leven was hij werkzaam als stukadoor.

In 2014 maakte TOP Oss hem weer profvoetballer, waarna hij een jaar later naar Engeland verkaste. Daar speelde hij voor Scunthorpe United en Northampton Town. In 2016 kwam hij op huurbasis nog een half jaar voor SC Cambuur uit. Sinds 2021 was hij voor Motherwell actief.

