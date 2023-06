Lionel Messi maakt volgende maand mogelijk zijn debuut bij Inter Miami

Lionel Messi lijkt op 21 juli zijn debuut te gaan maken voor zijn nieuwe club Inter Miami. De Amerikaanse club wil hem dan inzetten in een wedstrijd tegen het Mexicaanse Cruz Azul.

Messi viert momenteel vakantie, nadat hij afgelopen week met Argentinië nog enkele oefenwedstrijden speelde. Komende maand zal hij naar Miami gaan om de laatste details van zijn overgang af te ronden. Volgens Amerikaanse media gaat hij er 65 miljoen euro per jaar verdienen.

Jorge Mas, die samen met oud-voetballer David Beckham eigenaar van Inter Miami is, ziet de komst van Messi als "een baanbrekend moment" in de Verenigde Staten. Hij hoopt dat de voetbalsport qua populariteit meer in de buurt komt van de traditionele Amerikaanse sporten.

"Ik denk dat er altijd een vóór en na Messi zal zijn als we het hebben over de sport in de Verenigde Staten", zei Mas in gesprek met de krant Miami Herald over de zevenvoudig winnaar van de Gouden Bal.

Sinds Messi begin deze maand aankondigde dat hij naar Inter Miami verkast, zijn de prijzen voor de wedstrijdkaartjes geëxplodeerd. Volgens het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes kost een kaartje voor een wedstrijd van Inter Miami sinds zijn toezegging 1000 procent meer dan daarvoor.

Veel oud-ploeggenoten van Messi bij Inter Miami genoemd

Er is bij Inter Miami serieus werk aan de winkel voor Messi. Zijn nieuwe club staat na zeventien duels laatste in de Eastern Conference. Niet geheel verassend kondigt Mas daarom ook aan dat er meer versterking zal komen. "We hopen tussen de drie en vijf spelers te halen", zegt hij.

Vrijwel alle oud-ploeggenoten van Messi worden in verband gebracht met een hereniging in de Verenigde Staten. Vooral de geruchten rondom Jordi Alba en Sergio Busquets zijn hardnekkig. Het tweetal is transfervrij na hun vertrek bij FC Barcelona.

Mas wilde niet ingaan op de geruchten, maar deed er maandagavond met een tweetje wel nog een schepje bovenop. De Amerikaan plaatste een foto op Twitter van drie shirts in een kleedkamer met daarbij de tekst 'Coming Soon, Si'. Dat bericht wordt door verschillende fans geïnterpreteerd als een verkapte aankondiging van de komst van Alba en Busquets.

