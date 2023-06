Inter Miami hoopt dat Messi eind volgende maand debuut in VS kan maken

Inter Miami mikt op 21 juli voor het debuut van Lionel Messi in het shirt van de Amerikaanse club. Dan speelt de nieuwe club van de Argentijn tegen Cruz Azul uit Mexico in de Leagues Cup.

Messi staat tot eind juni onder contract bij Paris Saint-Germain en was afgelopen week nog bij het Argentijnse elftal voor oefenwedstrijden. Na een vakantie zet de bijna 36-jarige Argentijn in juli koers naar Miami om de laatste details voor zijn overgang af te ronden.

Mas noemt de komst van Messi "een baanbrekend moment" en hoopt dat de voetbalsport qua populariteit wat meer in de buurt komt van de traditionele Amerikaanse sporten zoals basketbal. "Ik denk dat er altijd een voor en na Messi zal zijn als we het hebben over de sport in de Verenigde Staten", zei Mas.