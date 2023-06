PSV Vrouwen neemt na tegenvallend seizoen afscheid van coach De Rooij

Rick de Rooij is niet langer trainer van de voetbalsters van PSV. De Eindhovense club meldt dinsdag dat de samenwerking met de Helmonder "in goed overleg" is beëindigd.

PSV geeft geen reden voor het vertrek van De Rooij, die in de zomer vorig jaar zijn contract nog met drie jaar verlengde. Hij was sinds december 2020 coach van het vrouwenteam van PSV. Daarvoor had De Rooij enkele jeugdteams onder zijn hoede.

Dit seizoen begon PSV na het binnenhalen van Oranjeinternationals Siri Worm, Inessa Kaagman en Kika van Es met hoge ambities. Die ambities konden niet worden waargemaakt. In de competitie eindigde PSV teleurstellend vierde en in de bekerfinale werd met 4-0 verloren van FC Twente.

De enige prijs die Van Rooij met PSV pakte was de beker in seizoen 2020/2021. "Ik heb tweeënhalf jaar alles gegeven om de vrouwentak naar een hoger niveau te tillen. Samen hebben we met de bekerwinst en voorrondes voor Europees voetbal geweldige hoogtepunten beleefd", reageert de trainer.