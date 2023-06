Chelsea neemt na maanden van geruchten Nkunku over van RB Leipzig

De overgang van Christopher Nkunku van RB Leipzig naar Chelsea is rond. Na maanden van geruchten melden de Londenaren dinsdag dat de Frans international tot medio 2029 getekend heeft op Stamford Bridge.

Chelsea doet geen mededelingen over de transfersom. Volgens diverse media betalen 'The Blues' 60 tot 70 miljoen euro voor de 25-jarige aanvaller, sinds 2019 voor RB Leipzig speelde. Hij had nog een contract tot medio 2026 bij de Bundesliga-club.

Nkunku is uiteraard blij met zijn overgang, die lang op zich liet wachten. Afgelopen winter werd de Frans international al in verband gebracht met Chelsea en sindsdien hielden de geruchten aan. "Er is veel moeite gedaan om mij naar de club te halen", zegt Nkunku dinsdag op de website van Chelsea.

Nkunku scoorde 47 keer in 119 Bundesliga-wedstrijden en was eerder actief bij Paris Saint-Germain. Hij doorliep ook de jeugdopleiding bij de Franse topclub. "Na de Ligue 1 en de Bundesliga wilde ik graag in de Premier League spelen. Dat gaat nu gebeuren."

