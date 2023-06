Verbruggen krijgt voorkeur boven Scherpen als eerste keeper Jong Oranje op EK

Bart Verbruggen is door Jong Oranje-bondscoach Erwin van de Looi verkozen tot eerste doelman op het EK in Georgië en Roemenië. De Anderlecht-doelman krijgt de voorkeur boven Kjell Scherpen.

Scherpen was tijdens de EK-kwalificatiereeks de eerste doelman van Jong Oranje, maar bondscoach Erwin van de Looi geeft de voorkeur op het eindtoernooi aan Verbruggen.

"Het was een hele lastige beslissing. Het is een keuze tussen goed en beter", zegt Van de Looi dinsdag tegen de NOS. "Kjell heeft het in de kwalificatie gewoon heel goed gedaan en ons ook gered met cruciale reddingen."

De sterke vorm in de afgelopen maanden van Verbruggen, die in maart tot de selectie van het Nederlands elftal behoorde, gaf de doorslag voor de bondscoach. Bij Anderlecht is de twintigjarige Bredanaar sinds december de eerste doelman. "Hij heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt en hij heeft kwaliteiten die bij onze speelstijl passen."

Transfer naar Premier League lonkt

De ontwikkeling van Verbruggen heeft hem buitenlandse interesse opgeleverd. Manchester United en Burnley zouden geïnteresseerd zijn, maar op dit moment lijkt Brighton & Hove Albion de beste papieren te hebben.

Naar verluidt gaan 'The Seagulls' zo'n 20 miljoen euro betalen voor Verbruggen, die bij Anderlecht nog tot de zomer van 2025 vastligt. Bondscoach Ronald Koeman riep Verbruggen niet op voor Nations League-eindronde van het Nederlands elftal. Justin Bijlow, Andries Noppert en Mark Flekken kregen de voorkeur.

Jong Oranje begint woensdagavond aan het EK met een groepswedstrijd tegen België in de Georgische hoofdstad Tbilisi. De België heeft met voormalig Vitesse-speler Loïs Openda en Charles De Ketelaere van AC Milan aansprekende namen in de selectie. Openda maakte afgelopen seizoen 21 doelpunten voor RC Lens in de Ligue 1, terwijl Milan 35 miljoen euro betaalde voor De Ketelaere. Beide spelers behoorden eind vorig jaar tot de Belgische WK-selectie in Qatar.