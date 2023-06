Arsenal brengt miljoenenbod uit op Ajax-verdediger en Oranje-international Timber

Arsenal heeft maandag volgens verschillende media een bod van 35 miljoen euro uitgebracht op Ajacied Jurriën Timber. De 22-jarige verdediger zou op hoofdlijnen zelfs al akkoord zijn met de Londense club en lijkt op weg naar de uitgang bij Ajax.

De vijftienvoudig international van Oranje brak in het seizoen 2020/2021 door in de Johan Cruijff ArenA. In de afgelopen drie seizoenen speelde hij 121 wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. Daarin scoorde hij zes keer en leverde hij vier assists.