Van de Looi ziet Jong Oranje niet meer als 'die arrogante jongens' naar EK gaan

Erwin van de Looi zwaait na deze zomer met een positief gevoel af bij Jong Oranje. De bondscoach wilde het beeld van "verwaande en arrogante jongens" laten verdwijnen én resultaten boeken. Dat is tot nu toe allebei aardig gelukt, oordeelt hij vlak voor zijn laatste EK.

"Verwaande en arrogante jongens met een zonnebrilletje op, met wie niet of nauwelijks contact mee te krijgen is." Dat was volgens Van de Looi het beeld van de buitenwereld over de spelers toen hij vijf jaar geleden bij Jong Oranje instapte.

Van de Looi zag het als zijn taak om dat sentiment te veranderen. Daar is hij in geslaagd, vindt hij zelf vlak voor de start voor zijn laatste eindtoernooi met Jong Oranje. Na het EK in Georgië en Roemenië geeft de trainer het stokje na vijf "interessante en veelbewogen" jaren door aan Michael Reiziger.

Van de Looi liet de afgelopen periode een cameraploeg van ESPN meelopen, die bijna alles liet zien. Van de discussies in de rust tot de kaartspelletjes in de vrije uurtjes. "We wilden aantonen dat het gewoon normale gasten zijn die plezier met elkaar maken."

"Ook zij hebben hun onzekerheden over hun carrière en hun leven", vertelt de 51-jarige Van de Looi over zijn selectie met onder anderen Ryan Gravenberch, Quilindschy Hartman en Kenneth Taylor. "Toevallig kunnen ze ook nog eens goed voetballen. Maar dat is wie we zijn. We zijn niets meer, maar zeker ook niets minder."

Groepswedstrijden Jong Oranje op EK 21 juni: Jong Oranje-Jong België (18.00 uur)

24 juni: Jong Oranje-Jong Portugal (18.00 uur)

27 juni: Jong Oranje-Jong Georgië (18.00 uur)

Van De Looi wil succes op EK: 'Maar wel op onze manier'

Ook op sportief vlak stond Van de Looi vijf jaar geleden voor een flinke klus. Hij moest oude tijden doen herleven. Jong Oranje won in 2006 en 2007 het EK en stond in 2013 nog in de halve finales. Daarna slaagden de beloften er drie edities op rij niet in zich te plaatsen.

Onder Van de Looi bereikte Jong Oranje het EK van 2021 (verlies in halve finales) en nu is de ploeg weer van de partij. Ook dat heeft volgens Van de Looi te maken met het veranderde sentiment, in dit geval binnen de ploeg. "Ik wilde dat Jong Oranje weer ging leven."

"Natuurlijk is het voor sommige jongens een teleurstelling als ze zich niet bij het grote Oranje mogen melden, maar ik wilde zorgen dat ze zich hier wel weer met plezier melden. Dat is voor mijn gevoel voor een groot deel gelukt en terug te zien in de resultaten. Daarom past de afmelding van Frimpong ook niet in het beeld en was dit een tegenvaller."

Onder de streep overheerst bij Van de Looi dat hij het team weer op de kaart heeft gezet. "Maar eerst willen we op het EK presteren. Dat willen we wel op onze eigen manier doen: met aanvallend voetbal. Zo zijn wij ook wel weer als Nederlanders natuurlijk."