Courtois spreekt 'subjectief verhaal' van bondscoach tegen: 'Heb niets geëist'

Thibaut Courtois is zeer teleurgesteld in de Belgische bondscoach Domenico Tedesco. De trainer gaf op een persconferentie zijn lezing over waarom de keeper het team verliet voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland. Maar volgens Courtois liggen de zaken heel anders in de 'aanvoerdersrel'.

"Ik ben zeer verrast over zijn gedeeltelijke en subjectieve verslag over een privégesprek dat we na de wedstrijd tegen Oostenrijk hadden", reageert de 31-jarige Courtois.

"Ik wil duidelijk maken dat het niet de eerste of de laatste keer is dat ik met een coach praat over problemen in de kleedkamer. Maar nooit eerder heeft iemand dit naar buiten gebracht. Ik ben hierover zeer teleurgesteld en wat hij heeft gezegd klopt niet met de werkelijkheid."

Tedesco zei geschokt en verrast te zijn door het vertrek van Courtois, die er niet blij mee zou zijn geweest dat hij geen aanvoerder was in het duel met Oostenrijk. "Na de wedstrijd vertelde Courtois dat hij teleurgesteld was en zich vernederd voelde. Hij wilde vertrekken", vertelde Tedesco.

Courtois zegt dat hij vanwege blessure moest vertrekken

Courtois stelt dat hij de aanvoerdersband niet heeft opgeëist en dat er niets waar is van het verhaal van Tedesco. "Aanvoerder zijn of niet, dat is niet iets dat je beslist in een opwelling. Het moet zijn eigen beslissing zijn, dat probeerde ik hem duidelijk te maken. Helaas heb ik mijn doel niet bereikt."

Normaal is Kevin De Bruyne de aanvoerder van België, maar bij zijn afwezigheid ging de band tegen Oostenrijk naar Romelu Lukaku. "Thibaut krijgt tegen Estland de eer. Het is voor ons belangrijk dat ook hij zich gewaardeerd voelt", zei Tedesco daar eerder over.

Met name die laatste zin zou bij Courtois in het verkeerde keelgat zijn geschoten, al benadrukt de keeper zelf dat er een andere reden is dat hij het trainingskamp van België heeft verlaten. "Ik heb gisteren een controle ondergaan voor een probleem aan mijn rechterknie."