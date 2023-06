Mbappé redt Frankrijk in poule Oranje, Engeland vernedert Noord-Macedonië

Frankrijk is maandag dankzij Kylian Mbappé foutloos gebleven in de kwalificatiereeks voor het EK van 2024. De vedette behoedde 'Les Bleus' voor een misstap tegen Griekenland: 1-0. Engeland stuurde Noord-Macedonië met een 7-0-nederlaag terug naar huis.

De Fransen waren in het Parc des Princes beter dan Griekenland, maar drukten dat pas in de tweede helft uit in de score. Mbappé mocht een penalty nemen en schoot in twee instanties raak; bij zijn eerste (gestopte) poging was keeper Odisseas Vlachodimos te vroeg van zijn lijn gekomen.

Zijn doelpunt was een bijzondere: de ster van Paris Saint-Germain maakte zijn 54e goal van het seizoen voor club en land. Geen Fransman deed hem dat na. Tot maandag had hij het record samen met Just Fontaine in handen.

De overwinning betekent voor Frankrijk dat er geen vuiltje aan de lucht is in groep B, waartoe ook het Nederlands elftal behoort. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps heeft twaalf punten uit vier wedstrijden. Oranje staat er met drie punten uit twee duels een stuk minder goed voor.

Nederland, dat Ierland dankzij een 3-0-zege op Gibraltar langszij zag komen, kwam deze interlandperiode door deelname aan de finaleronde van de Nations League niet in actie in de EK-kwalificatie. In elke poule plaatsen de eerste twee landen zich rechtstreeks voor het EK.

Stand in groep B Frankrijk 4-12 (+9) Griekenland 3-6 (+3) Ierland 3-3 (+1) Nederland 2-3 (-1) Gibraltar 4-0 (-12)

Engeland swingt tegen Noord-Macedonië

In poule C beleefde Engeland een heerlijke avond. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate was met liefst 7-0 te sterk voor Noord-Macedonië en heeft na vier wedstrijden net als Frankrijk de maximale score.

Bij rust was het al 3-0 dankzij Harry Kane, Bukayo Saka en Marcus Rashford. In de tweede helft maakte Saka met twee goals zijn hattrick compleet, tekende Kevin Phillips voor de zesde Engelse treffer en bepaalde Kane uit een penalty de eindstand.

Denemarken leed in groep H voor de tweede keer in vier duels puntenverlies. Op bezoek bij Slovenië werd het 1-1. Atalanta-spits Rasmus Højlund redde een punt nadat de Slovenen via Andraz Sporar de leiding hadden genomen. De Denen zijn achter Finland en Kazachstan de nummer drie.

In groep D staat Turkije er als koploper (vier wedstrijden, negen punten) goed voor. Mede dankzij een prachtig doelpunt van vermeend Ajax-doelwit Arda Güler, die de bal kreeg van Orkun Kökçü, werd Wales met 2-0 verslagen. De achttienjarige spelmaker maakte zijn eerste interlandgoal.

Stand in groep C Engeland 4-12 (+14) Oekraïne 3-6 (+0) Italië 2-3 (+1) Noord-Macedonië 3-3 (-7) Malta 4-0 (-8)

