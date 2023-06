Oranjespeelsters sluiten door Wiegman tóch op tijd aan voor WK: 'Zware bevalling'

Lang was het onzeker of de Oranjevrouwen maandag vrijwel compleet aan de voorbereiding konden beginnen. Een strijd tussen de clubs en de FIFA dreigde de campagne van Nederland te beïnvloeden. Dankzij oude bekende Sarina Wiegman stonden er maandag toch 25 speelsters op het veld in Zeist.

Bijna elke dag hing bondscoach Andries Jonker aan de telefoon met Wiegman, de huidige bondscoach van de Engelse speelsters en voormalig succescoach van Nederland. Ze overlegden over het conflict met de clubs. Hoe zouden ze de clubs zo ver kunnen krijgen dat ze op 19 juni alle speelsters op het veld hebben staan?

De Europese topclubs legden vorige maand een bom onder de voorbereiding van onder meer Nederland op het komende WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Ondanks afspraken met de nationale ploegen besloten de clubs hun internationals niet op 19 juni, maar pas vier dagen later vrij te geven voor de campagne.

Het was een statement naar de FIFA, uit onvrede met de drukke speelkalender in 2024 en uit vrees voor nog meer zware blessures. Nederland dreigde er zeven internationals door te missen. Engeland zou nog veel zwaarder getroffen worden: bijna alle internationals staan onder contract bij de Engelse topclubs, die deel uitmaakten van het pact tegen de bonden.

En dus klommen Wiegman en haar landgenote Anja van Ginhoven, de manager van het Engelse vrouwenteam, de barricaden op. Na een wekenlang spel wonnen de bondscoaches de strijd om de speelsters, al houdt Bayern München de poot nog stijf. Jonker kreeg woensdag te horen dat zijn ploeg compleet zou zijn, op vier vakantiegangers na. De KNVB maakte dat pas maandag bekend.

Bondscoach Andries Jonker was opgelucht toen hij groen licht van de clubs kreeg. Foto: ANP

'Dit kan niet niet zo doorgaan'

Jonker zei na de eerste training dat de internationale strijd om de speelsters een "enorme discussie" en een "zware bevalling" was. Dat blijkt ook uit berichten uit Engeland. Volgens de Engelse krant The Guardian dreigde de Engelse bond de afwezigen op 19 juni niet in te zetten in de oefeninterland tegen Portugal op 1 juli. Ook zou hen vijf vrije dagen worden afgenomen.

Soortgelijke dreigementen heeft Jonker niet geuit, benadrukte hij. "Ik heb de speelsters gezegd: 'ga op vakantie en geniet ervan. Wij proberen het zo goed mogelijk uit te knobbelen en bellen wel als er problemen zijn'. Dat hebben we toch moeten doen. Maar vooral dankzij de Engelsen is het gelukt. Ik ben opgelucht."

Voor Jonker is de kous daarmee nog niet af. Er is volgens hem nog geen oplossing gevonden voor de drukke zomer van 2024, waarin de drie Europese deelnemers van de Olympische Spelen in Parijs twee interlandperiodes en één toernooi spelen. Na de Spelen sluiten de internationals waarschijnlijk direct weer aan bij de voorbereiding van hun clubs.

"Dat kan niet", zei Jonker na afloop van de eerste training. "Ik moet nu zeggen dat ik over tot de orde van de dag moet gaan, want wij gaan een WK spelen. Maar dit kan niet zo doorgaan en moet opgelost worden. De speelsters moeten in bescherming worden genomen."

Schema Oranje richting en tijdens WK 25 juni: besloten oefenduel met JO18-1 De Volewijckers

27 juni-4 juli: trainingskamp in Horst

2 juli: oefeninterland Nederland-België in Kerkrade

9-17 juli: trainingskamp in Sydney

23 juli: Nederland-Portugal in Dunedin (WK-duel 1)

27 juli: VS-Nederland in Wellington (WK-duel 2)

1 augustus: Vietnam-Nederland in Dunedin (WK-duel 3)

Uitgeruste speelsters op 'eerste schooldag'

Jonker gaf de speelsters na het lange clubseizoen drie weken vakantie om uit te rusten. Bij de terugkeer in Zeist zag hij maandag een gretige groep speelsters. Alleen Jill Roord, Dominique Janssen, Lynn Wilms en Lineth Beerensteyn ontbraken nog door vakantie. Daarnaast was toptalent Wieke Kaptein ziek. Verder was de selectie compleet.

"Het was een soort van eerste schooldag toen ze vanmiddag in een ruimte voor het eerst samenkwamen", zei Jonker. "Goedgehumeurd, enthousiast, in de nieuwe kleding. Zoals het hoort. De ervaren speelsters geven mij het gevoel dat ze voor het eerst een WK gaan spelen, terwijl ze ook zouden kunnen denken: we weten wel hoe het werkt en we hebben het wel gezien."

In de komende dagen moeten nog zeven speelsters afvallen voor de definitieve WK-selectie. Die bestaat uit 23 speelsters en wordt op 30 juni bekendgemaakt. Daarnaast gaan nog een speelster en een keeper als reserve mee naar Australië en Nieuw-Zeeland.

Jonker houdt bij de selectie rekening met de komende trainingsdagen, wat de kansen van de teruggekeerde routiniers Kika van Es en Shanice van de Sanden doet vergroten. "Je moet nu laten zien dat je fit en gretig bent en goed in je vel zit", zei Jonker.

"Ik kijkt natuurlijk naar de afgelopen tien maanden. Maar als je in september geweldig bent en daarna niet meer, dan hebben we daar nu niet zo veel meer aan. Op bepaalde posities is er ook concurrentie. Dat moeten ze de komende dagen maar geen uitknokken. Ik sluit mijn ogen daar niet voor."