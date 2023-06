Vitesse heeft met Jong PSV-aanvoerder Tielemans eerste zomeraanwinst binnen

Vitesse heeft met Mathijs Tielemans de eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen binnen. De multifunctionele middenvelder komt transfervrij over van PSV en tekent in Arnhem een contract voor drie jaar.

De 21-jarige Tielemans droeg dit seizoen de aanvoerdersband bij Jong PSV en maakte indruk op het middenveld. Op basis van de statistieken werd hij opgenomen in het elftal van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Een doorbraak bij PSV zat er desondanks niet in.

Tielemans wilde de overstap maken naar het eerste elftal van een club uit de Eredivisie. "Het voelt namelijk goed om mij te kunnen laten zien in de hoogste competitie van ons land", zegt Tielemans. "Vitesse is een mooie club en past perfect in dat plaatje."

Vitesse had dringend behoefte aan versterking op het middenveld na het transfervrije vertrek van Matús Bero en Sondre Tronstad. Tielemans, in 77 duels goed voor acht doelpunten en acht assists voor Jong PSV, kan op verschillende posities op het middenveld uit de voeten.



Door de komst van Tielemans neemt het aantal spelers met een PSV-verleden in Arnhem verder toe. Marco van Ginkel, Davy Pröpper en Nicolas Isimit-Mirin kwamen in de winterstop al naar Vitesse, waar met Phillip Cocu ook een oud-PSV'er de coach is.