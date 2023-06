Nieuw-Zeeland weigert tweede helft te spelen tegen Qatar na racistisch incident

Een oefeninterland tussen Qatar en Nieuw-Zeeland heeft maandag slechts één helft geduurd. De spelers van Nieuw-Zeeland weigerden na de rust verder te spelen na een racistisch incident op het veld.

De Nieuw-Zeelandse spelersvakbond NZPFA steunt die keuze. "We prijzen hun reactie in deze lastige situatie. We staan in contact met ze en doen er alles aan om ze op welke manier dan ook te helpen. Er is geen ruimte voor racisme in onze sport."