Belgische bondscoach Tedesco 'nog altijd geschokt' door vertrek Courtois

De Belgische bondscoach Domenico Tedesco baalt er nog altijd flink van dat keeper Tihbaut Courtois ervoor heeft gekozen om de groep te verlaten. De coach geeft wel een iets andere reden voor de commotie dan aanvankelijk werd gemeld.

Bij afwezigheid van Kevin De Bruyne was Romelu Lukaku zaterdag tegen Oostenrijk aanvoerder en zou Courtois de band dinsdag tegen Estland dragen. De openlijke uitleg van Tedesco ("Het is voor ons belangrijk dat ook hij zich gewaardeerd voelt") zou bij de keeper niet in goede aarde zijn gevallen.

"Na de wedstrijd vertelde Courtois dat hij teleurgesteld was en zich vernederd voelde. Hij wilde vertrekken. Ik heb geprobeerd hem over te halen om dat niet te doen. Ik hou van hem als doelman en als mens. Dit is echt heel jammer."

"Het is nu niet het juiste moment om over de toekomst te praten. Het was de beslissing van Courtois om te vertrekken. Er is nog veel tijd tot de volgende wedstrijden in september, we kunnen er later over praten."