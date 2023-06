Ajax oefent in voorbereiding tegen Borussia Dortmund van Haller en Malen

Delen via E-mail

Ajax speelt in de voorbereiding op het nieuwe Eredivisie-seizoen een oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund. Het wordt op 6 augustus voor de Amsterdammers een weerzien met Sébastien Haller en Donyell Malen.

Een week voor de Eredivisie-herstart reist de ploeg van trainer Maurice Steijn naar het Signal Iduna Park voor het treffen met Dortmund. Bij de Bundesliga-club staat oud-Ajacied Haller sinds vorige zomer onder contract. Malen, die in de jeugdopleiding van Ajax speelde, speelt er inmiddels twee seizoenen.

De kans is bovendien aanwezig dat Ajax het in Dortmund niet mét, maar tegen Edson Álvarez opneemt. De verdedigende middenvelder staat onder contract bij Ajax, maar wordt al enkele weken in verband gebracht met een overstap naar de nummer twee van het afgelopen Bundesliga-seizoen.