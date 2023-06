In beeld Oranjevrouwen beginnen in zonnig Zeist aan WK-voorbereiding

De Oranjevrouwen zijn maandag op de KNVB Campus in Zeist begonnen aan hun voorbereiding op het WK van deze zomer. Het toernooi wordt gehouden in Australië en Nieuw-Zeeland en begint voor Nederland over ruim een maand.

Alleen Jill Roord, Dominique Janssen, Lynn Wilms, Lineth Beerensteyn en Wieke Kaptein ontbraken nog. Foto: Getty Images

Een ontspannen Jackie Groenen. Foto: Getty Images

Stefanie van der Gragt trainde wegens knieklachten apart van de groep. Foto: Getty Images

Er werd flink wat loopwerk verricht. Foto: Getty Images

Esmee Brugts behoort tot de minst ervaren internationals. Foto: Getty Images

Een in gedachten verzonken bondscoach Andries Jonker. Foto: Getty Images

Ook Eredivisie-topscorer Fenna Kalma stond op het veld. Foto: Getty Images

Lieke Martens stapte onlangs in het huwelijksbootje met voormalig Ajax-keeper Benjamin van Leer. Foto: Getty Images