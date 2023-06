Heitinga reageert op vertrek bij Ajax: 'Heb het streven om terug te keren'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

John Heitinga heeft maandag voor het eerst gereageerd op zijn vertrek bij Ajax. De oud-verdediger spreekt van "gemengde gevoelens" en heeft de hoop in de toekomst terug te keren in de Johan Cruijff ArenA.

"Dank voor jullie jarenlange support, Ajacieden! Vooral in het laatste half jaar", schrijft hij in een kort bericht op Twitter . "Ik vertrek met gemengde gevoelens, maar wel met het streven om terug te keren. Ik wens alle Ajacieden een fantastisch seizoen en weet: eens een Ajacied, altijd een Ajacied!"

Heitinga hoorde begin deze maand dat hij geen hoofdtrainer mocht blijven en zondag werd bekend dat hij definitief vertrekt bij Ajax. Directeur Voetbalzaken Sven Mislintat zag een rol als assistent niet zitten en ook werden ze het niet eens over een andere rol binnen de club.

Heitinga werd na het ontslag van Alfred Schreuder in januari naar voren geschoven als interim-trainer. In de jaren daarvoor deed de oud-international twee jaar ervaring op bij Jong Ajax, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie.