PSG-doelman Rico ontwaakt uit coma: 'Hij zet kleine, maar belangrijke stappen'

Paris Saint-Germain-doelman Sergio Rico is uit zijn coma ontwaakt. Zijn echtgenote Alba Silva geeft maandag aan dat de 29-jarige Spanjaard kleine stappen in zijn herstel zet.

"Hij gaat kleine, maar belangrijke stappen vooruit", zegt Silva tegen het Spaanse Telecinco. "We zien licht aan het einde van de tunnel. We moeten vooral veel geduld hebben. We blijven samen strijden om dit gevecht uiteindelijk te winnen."

Rico ligt sinds 28 mei in het ziekenhuis na een ongeluk met een paard in Spanje. De doelman zou een ernstige hoofdblessure hebben opgelopen. Rico zou van het dier een trap in zijn nek hebben gekregen toen hij op de grond lag.

PSG bevestigde dat de situatie van Rico "ernstig, maar stabiel" was. De doelman werd twee weken geleden van de verdoving gehaald, maar kort daarna werd hij weer in kunstmatige coma gebracht. De artsen besloten dit weekend de verdoving opnieuw te verwijderen, waarna Rico ontwaakte.

Rico is weer bij bewustzijn en zou volgens Spaanse media zijn familieleden hebben herkend. Ook zou hij met zijn handen kort hebben gecommuniceerd met zijn naasten. "Ik wist vanaf het begin dat hij erdoorheen zou komen, omdat hij een kampioen is", zei Silva. Het is onduidelijk of Rico nog op de intensive care ligt.