Dallinga keek af bij Robben en Wieffer en kan het 'grote' Oranje nu zelf ruiken

Thijs Dallinga's naam valt steeds vaker bij het Nederlands elftal, maar vanaf woensdag speelt hij het EK met zijn leeftijdsgenoten van Jong Oranje. De 22-jarige spits hoopt met de lessen van Arjen Robben en Mats Wieffer alsnog snel de stap te maken. "Ik moet zorgen dat ik het verdien."

Vraag Dallinga op een persmoment van Jong Oranje naar zijn jeugdidolen en hij raakt niet uitgepraat. Als spits is het niet onlogisch dat in eerste instantie de naam van Robin van Persie valt, maar niet veel later is Robben onderwerp van gesprek.

Het is nog niet eens twee jaar geleden dat Dallinga bij FC Groningen te horen kreeg dat Robben bij de club terugkeerde in het voetbal. "Zo groot zal het verschil toch niet zijn", dacht de jonge spits destijds. "We kunnen allemaal toch wel een balletje trappen?"

Zijn verwachtingen werden binnen een paar minuten al overtroffen. "Als je hem ziet en van dichtbij meemaakt... Dat is wel een eyeopener geweest. Ook al zat hij op dat moment aan het einde van zijn loopbaan. Het verschil was ongekend groot."

Dallinga doelt niet alleen op de kwaliteiten van Robben, die volgens hem buiten kijf staan. Het gaat vooral over zijn passie búíten de lijnen. Hij was vaak een uur voor de training al bezig. "Terwijl wij dan nog koffie aan het drinken waren. Dan denk je wel: er gaat hier iets mis."

CV Thijs Dallinga Naam: Thijs Dallinga

Thijs Dallinga Leeftijd: 22

22 Huidige club: Toulouse FC

Toulouse FC Vorig clubs: FC Emmen, FC Groningen en Excelsior

Van Gaal grapte al met Dallinga over vacature bij Oranje

Robben liet Dallinga zien wat er nodig is om de absolute top te halen, maar de extreme drive van de oud-aanvaller heeft hij niet overgenomen. "Ik moet oppassen dat ik mezelf niet helemaal gek maak. Het was mooi om van hem te leren. Uiteindelijk maak je dan er dan een mengelmoesje van dat voor jezelf werkt."

Die mengelmoes heeft Dallinga gevonden. Nadat hij bij FC Groningen op een zijspoor was beland, deed hij een stapje terug. En met succes: hij hielp Excelsior ruim een jaar geleden met liefst 36 goals aan promotie naar de Eredivisie en verdiende een transfer naar Toulouse.

Toenmalig bondscoach Louis van Gaal grapte al dat er voor de topscorer van de Eerste Divisie nog een vacature was bij Oranje. Na een eerste seizoen bij Toulouse met een unieke bekerwinst en twaalf competitietreffers is Dallinga daar dichter bij dan ooit.

Zijn naam wordt steeds vaker genoemd, omdat Wout Weghorst deze interlandperiode de enige pure spits bij Oranje was. "Je hoopt er altijd op", zegt Dallinga. "Maar als ik kritisch naar mezelf kijk, heb ik in de laatste weken niet meer het niveau gehaald dat ik daarvoor wél haalde."

Mats Wieffer (links) en Thijs Dallinga (rechts) in het shirt van Excelsior. Foto: ANP

Dallinga over Wieffer: 'Kan ik alleen maar van genieten'

Een uitnodiging van Ronald Koeman bleef uit en dus bereidt Dallinga zich nu voor op het EK met Jong Oranje. Ondertussen volgt hij het 'grote' Oranje op de voet en ziet hij de stormachtige ontwikkeling van Feyenoorder Wieffer, met wie hij ruim een jaar geleden bij Excelsior samenspeelde.

Wieffer, een goede vriend van Dallinga, heeft inmiddels drie interlands op zijn naam staan. "Daar kan ik alleen maar van genieten. Wie had dit kunnen bedenken? Bij Excelsior waren we alleen maar bezig met minuten maken en naam maken. Dat we het hier nu over hebben, is een goed teken."

Nieuwsgierig of hij het niveau van Oranje aankan, is Dallinga na de verhalen van Wieffer wel. "We kunnen de spitsen wel een beetje vergelijken, maar tijdens de trainingen kan ik me pas écht meten en vergelijken met de anderen."

"Ik moet mezelf blijven laten zien en ervoor zorgen dat ik het verdien. Dat is nu blijkbaar nog niet het geval. Daarom ben ik heel blij met Jong Oranje. We gaan naar Georgië en Roemenië met een heel sterk team en hebben maar één doel: Europees kampioen worden."