Morrende clubs staken strijd: Oranje begint vrijwel compleet aan WK-voorbereiding

De Oranjevrouwen beginnen maandag nagenoeg compleet aan de voorbereiding op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Enkele clubs dreigden uit onvrede met de overvolle speelkalender in 2024 in totaal zeven internationals niet af te staan, maar zij hebben de strijd gestaakt.

Door een ruzie tussen Europese topclubs en de FIFA was het tot de laatste dag onduidelijk welke speelsters zouden aansluiten bij Oranje. Vooral de clubs uit de Engelse competitie waren woedend over de volle speelkalender in 2024. Zij vreesden voor overbelasting, wat al langer een item in het vrouwenvoetbal is.

Als statement naar de FIFA weigerden de clubs hun internationals op 19 juni vrij te geven voor de nationale ploegen, maar pas vier dagen later. Dat was tegen het zere been van Andries Jonker en andere bondscoaches, die hun uitgekiende voorbereiding op het WK in de war geschopt zagen worden. In dat geval zou Nederland zeven internationals moeten missen tijdens de eerste dagen van de WK-campagne.

Onder leiding van topmannen Jan Dirk van der Zee, Nigel de Jong en Gijs de Jong voerde de KNVB met andere landen een lobby om de morrende clubs op andere gedachten te brengen. Dat blijkt vlak voor de start van de voorbereiding op het WK (20 juli-20 augustus) gelukt.

Jill Roord, Dominique Janssen, Lynn Wilms (allen VfL Wolfsburg), Lineth Beerensteyn (Juventus) en Wieke Kaptein (FC Twente) zijn maandagmiddag de enige afwezigen bij de eerste training richting het WK, laat de KNVB weten.

Alleen de absentie van de zeventienjarige Kaptein is niet gepland: zij is ziek. Roord, Janssen en Wilms verloren op 3 juni de Champions League-finale van FC Barcelona (2-3) en krijgen langer vrijaf. Dat geldt ook voor Beerensteyn, die op 4 juni de finale van de Italiaanse beker speelde.