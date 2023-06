Courtois verlaat trainingskamp België uit onvrede over uitspraak bondscoach

Thibaut Courtois heeft zondag het trainingskamp van België verlaten. Volgens Belgische media laat de doelman uit onvrede over een uitspraak van bondscoach Domenico Tedesco de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland schieten.

De 31-jarige Courtois zou verbolgen zijn over de woorden van Tedesco over het aanvoerderschap na het gelijkspel tegen Oostenrijk. "Ik heb een gesprek gehad met Romelu en Thibaut. Romelu was aanvoerder tegen Oostenrijk en Thibaut krijgt tegen Estland de eer. Het is voor ons belangrijk dat ook hij zich gewaardeerd voelt", zei de bondscoach.