Modric (37) zwijgt over interlandtoekomst: 'Heb de beslissing al wel genomen'

Luka Modric wilde zondagavond na de nederlaag in de Nations League-finale tegen Spanje nog niet vertellen of hij zijn interlandloopbaan voortzet. De Kroatische spelmaker heeft voor zichzelf de knoop doorgehakt.

"Ik heb een beslissing genomen, maar ik ga er vandaag niets over zeggen", zei Modric na de verloren strafschoppenserie tegen verschillende media. Het volgende eindtoernooi, het EK in Duitsland, begint over iets minder dan een jaar.

De middenvelder van Real Madrid is de personificatie van een uiterst succesvolle Kroatische lichting, maar ook zondag zat het winnen van een prijs er niet in. Eerder finishte Modric met het Balkanland als tweede op het WK 2018 en als derde op het WK 2022.

Bij die medailles stond bondscoach Zlatko Dalic aan het roer. De keuzeheer stond zondagavond verslagen de pers te woord in De Kuip.

"Dit is heel moeilijk, zeker omdat we zo werden gesteund door de Kroatische fans. Ik heb nergens spijt van. We lieten opnieuw zien hoe goed we zijn. Ik ben trots."

Dalic wilde benadrukken hoe knap het is dat een relatief klein land als Kroatië (circa vier miljoen inwoners) al jaren deel uitmaakt van de top.

"Het is fantastisch dat we zo veel medailles in de wacht hebben gesleept. Vandaag hebben we opnieuw laten zien dat we ons kunnen meten met de beste landen ter wereld."

Kroaten met meeste interlands 1. Luka Modric - 166

2. Darijo Srna - 134

3. Ivan Perisic - 127

4. Stipe Pletikosa - 114

5. Ivan Rakitic - 106