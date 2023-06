Veerman won bij Oranjeploeggenoten informatie over Bosz in: 'Heel positief'

Joey Veerman verbleef de afgelopen weken voor het eerst een hele interlandperiode bij Oranje, maar bij zijn club bleef het ondertussen niet stil. PSV presenteerde Peter Bosz als nieuwe trainer en dat zorgt voor enthousiasme bij de kersverse Oranje-international.

"Ik heb het allemaal ook gelezen, ja", reageerde Veerman in De Grolsch Veste na de troostfinale tussen Nederland en Italië (2-3). De spelmaker denkt bij Bosz vooral aan het behalen van de Europa League-finale met Ajax in 2017. "Een aardige prestatie", noemt hij het met een knipoog.

Verder kent Veerman de nieuwe PSV-trainer nog nauwelijks en dus gebruikte hij zijn dagen op de KNVB Campus in Zeist ook om informatie in te winnen bij zijn ploeggenoten. Onder anderen Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt speelden onder Bosz bij Ajax.

"De verhalen die ik van hen heb gehoord waren heel positief. Hij wil er veel voetbal inbrengen, dus dat is voor mij wel top. En je hoort ook over hoog druk zetten en voetballen op de helft van de tegenstander. Dat wil ik ook."

Met Bosz sprak Veerman zelf nog niet. "In principe ziet hij me 10 juli op de club en als hij me eerder wil spreken, kan hij me altijd bellen", zei de Volendammer. Voor de 24-jarige middenvelder wordt volgend seizoen zijn tweede volledige seizoen in het Philips Stadion.