Bijlow kritisch na zeven tegengoals in twee interlands: 'Natuurlijk kijk je naar jezelf'

Justin Bijlow kreeg deze interlandperiode weer eens de voorkeur onder de lat bij Oranje, maar de doelman had zich de wedstrijden tegen Kroatië en Italië duidelijk anders voorgesteld. Hij moest in de twee duels maar liefst zeven keer een bal uit zijn net halen. "Hier ga ik nog wel even van balen."

Bijlow werd dit seizoen na zes jaar weer kampioen met Feyenoord en kreeg na een lange afwezigheid door een blessure tijdens de Nations League eindelijk weer de voorkeur onder de lat bij Oranje. Toch had hij na afloop van de troostfinale geen zin om daar stil bij te staan.

Tegen Kroatië moest Bijlow in de halve finale woensdag al vier goals slikken (2-4). Vier dagen later gingen alle ballen tussen de palen er tegen Italië in (2-3). "Dit is niet de manier waarop ik het had willen afsluiten", zei de doelman na de verloren wedstrijd in Enschede.

Volg nieuws over Oranje Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje Blijf met meldingen op de hoogte

Bijlow is kritisch op zijn eigen optredens. "Ja, tuurlijk kijk je naar jezelf. Als ik de beelden heb ontvangen, ga ik dat zeker weer doen. Dat is iets dat ik altijd doe. Maar nu, zo kort na de wedstrijd is het nog lastig om te zeggen waar het mis ging."

De beelden van woensdag had Bijlow al tot in de puntjes bestudeerd. Vooral bij de 2-3 van Kroatië in de verlenging ging het volgens hem mis. "Ik doe daar een stapje naar links, waardoor ik te laat bij de bal kom. Dat heb ik al geanalyseerd en moet gewoon beter."

Statistieken Bijlow in eindronde Nations League Schoten tegen: 27

27 Schoten op doel tegen: 8

8 Tegendoelpunten: 7

7 Reddingen: 1

1:24 Afspelen knop Petkovic schiet Kroatië in verlenging op 2-3 tegen Oranje

Bijlow hoorde begin deze week dat hij mocht starten

Bijlow kreeg deze interlandperiode de voorkeur van bondscoach Ronald Koeman, die in gesprek met de media niet wilde aangeven of hij nu de vaste eerste doelman is. Eerder was Bijlow onder Louis van Gaal langere tijd de eerste keuze, tot hij geblesseerd raakte.

Begin van deze week hoorde Bijlow dat hij mocht starten in plaats van WK-keeper Andries Noppert (sc Heerenveen) en Mark Flekken (Freiburg/Brentford). "Voor mij was het wel duidelijk. Ik maakte uit zijn woorden op dat ik deze twee wedstrijden in ieder geval zou starten."

"Ik hoop dat ik er in september weer mag staan", zei de 25-jarige Bijlow over de volgende interlandperiode met daarin twee EK-kwalificatiewedstrijden. Allereerst tegen Griekenland op 7 september (thuis) en vervolgens tegen Ierland (10 september, uit).

Eerst wacht na een fraai seizoen een korte vakantie voor Bijlow, die denkt nog enkele dagen nodig te hebben voordat hij kan genieten. "Ik was graag met een ander gevoel op vakantie gegaan en zal hier nog wel even van balen. Dat zal morgen nog niet veranderd zijn."