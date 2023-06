Analyse: Oranje kon nu nog falen, maar in september is dat problematisch

Met de afgang in de Nations League kreeg de beroerde start van Oranje in het tweede tijdperk van bondscoach Ronald Koeman een vervolg. De gevolgen zijn nog altijd te overzien, maar de vraag is of er snel verbetering komt. Een nieuwe misstap, in september, kan wel desastreus zijn. Een analyse.

Het huidige Oranje lijkt een beetje op het Oranje van bondscoaches Guus Hiddink (2014-2015) en Danny Blind (2015-2017), toen het EK en daarna ook het WK werd misgelopen. Althans, als je de kille cijfers erbij pakt. Slechts een zege in de eerste vier wedstijden, zo begonnen Hiddink en Blind ook. Alleen voetbaldwerg Gibraltar werd verslagen.

Schrijnend is ook dat Oranje sinds de terugkeer van Koeman al elf goals tegen kreeg. Ter vergelijking, onder voorganger Louis van Gaal viel de elfde tegengoal pas in interland nummer twaalf. Sterker, onder Van Gaal verloor Oranje de afgelopen jaren geen enkele keer: veertien zeges en zes gelijke spelen, al ging het tegen Argentinië mis vanaf de strafschopstip.

Noem het gerust resultaatvoetbal dat Van Gaal speelde met Oranje. Hij kon niet anders, verklaarde hij meermaals. Oranje had geen vleugelaanvallers van topniveau dus moest hij zonder vleugelspitsen spelen om kans te maken tegen de toplanden.

Wie zijn de vleugelspelers van Oranje?

Het kon wel anders, dacht Koeman toen hij Oranje zag op het WK. "We gaan terug naar 4-3-3, zoals we ook speelden tijdens mijn eerste periode als bondscoach", vertelde hij in januari bij zijn presentatie. Terug naar vleugelspitsen dus, maar wie dat moeten zijn, is vooralsnog onduidelijk. In maart tegen Frankrijk begon Koeman met Steven Berghuis op rechts en Xavi Simons op links, maar drie maanden later behoort Berghuis niet eens meer tot de selectie. Simons mocht het tegen Italië op het middenveld proberen.

Ondertussen is weinig over van de tandem Memphis-Wijnaldum, die in de eerste periode van Koeman beslissend was bij zeges op toplanden Frankrijk en Duitsland. En Virgil van Dijk is allang niet meer de beste verdediger van de wereld, zoals hij was in de viermansdefensie van 2018 en 2019.

Het roept de vraag op of 4-3-3 wel het juiste systeem is voor dit Oranje, zoals er veel meer vraagtekens zijn. Koeman wilde een einde maken aan het geschuif met de keepers. Prompt ontbraken tegen Frankrijk de geblesseerde Justin Bijlow en Andries Noppert en ging Jasper Cillessen in de fout. Na zeven tegengoals in twee Nations League-wedstrijden zal Koeman evenmin tevreden zijn over Bijlow.

Koeman ziet lamlendig elftal

Je kunt die tegengoals ook de verdediging aanrekenen. Verzachtende omstandigheid is dat Matthijs de Ligt daar tegen Frankrijk, Kroatië en Italië ontbrak. Maar dan nog is het wonderlijk dat met Van Dijk en Champions League-finalisten Nathan Aké en Denzel Dumfries bijna elke bal erin gaat.

Met Sven Botman (onomstreden bij Premier League-topclub Newcastle United) en Micky van de Ven (in de belangstelling van Liverpool) heeft Koeman achterin wel jonge alternatieven, mocht hij door willen selecteren. Op het middenveld is de spoeling dunner. Frenkie de Jong is onomstreden, Mats Wieffer maakt een redelijke indruk en Simons was tegen Italië ineens al de aangewezen de nummer tien. Een week eerder noemde Koeman de PSV'er nog een buitenspeler. "Met de tijd zou Simons eventueel ook op een tienpositie kunnen spelen", zei hij.

Door het schuiven met Simons kwam er tegen Italië links voorin een plekje vrij voor Noa Lang, maar die werd halverwege al gewisseld. Op rechts deed Malen het niet beter en ook van hem had de boze Koeman na een helft genoeg gezien. Er was ook schaamte bij de bondscoach, die sprak over een lamlendig elftal. "En dat neem ik mezelf kwalijk. Ik vind het het allerergste als een team geen mentaliteit toont."

'Work in progress'

Koeman noemde geen namen. Hij wilde niet voorsorteren op de volgende Oranjeselectie, al gaf hij eerder deze week wel aan meer te gaan kijken naar fitheid en speeltijd op clubniveau. Ook hij had gezien dat de Kroaten Oranje in de verlenging conditioneel aftroefden. De vraag is wat Koeman verder kan doen. Afstappen van 4-3-3 lijkt nog altijd geen optie voor hem, terwijl ook zijn aanvoerder Van Dijk vast wil houden aan dit systeem.

"Work in progress", zo omschreef Van Dijk de zwakke periode van Oranje. Maar de tijd om te schaven aan het systeem en fouten te maken is eigenlijk al voorbij. Dat mocht nog tegen het sterrenelftal Frankrijk en tijdens de eindronde van de Nations League, die een soort bonus was. Maar in september is dat anders. Dan wacht Oranje confrontaties met Griekenland en Ierland, concurrenten in de strijd om plek twee in de groep en daarmee directe kwalificatie voor het EK 2024 in Duitsland.

Een nieuwe misstap kan dan wél desastreuze gevolgen hebben voor Koeman en Oranje. Dan is het EK ineens ver weg. En dan lijkt Oranje nog iets meer op het Oranje van de donkere jaren onder Hiddink en Blind.