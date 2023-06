Spanje verslaat Kroatië via penalty's en grijpt eindzege in Nations League

Spanje heeft zondag de derde editie van de Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente was in de finale in Rotterdam via penalty's te sterk voor Kroatië, nadat het duel na 120 minuten in 0-0 was geëindigd.

Spanje en Kroatië creëerden in de reguliere speeltijd nauwelijks grote kansen. Ansu Fati was in de slotfase namens Spanje nog het dichtst bij een treffer. Ook in de verlenging werd niet gescoord, waardoor een penaltyserie de beslissing moest brengen. Daarin was Spanje met 5-4 de sterkste.

Voor Spanje is de eindzege in de Nations League de vijfde prijs in de geschiedenis. Eerder werden de Zuid-Europeanen eenmaal wereldkampioen (2010) en drie keer Europees kampioen (1964, 2008 en 2010). Kroatië wacht nog op de eerste prijs. In 2018 verloor het land de WK-finale tegen Frankrijk.

Spanje volgt Frankrijk op als winnaar van de Nations League. Twee jaar geleden verloren de Spanjaarden in de finale nog van Frankrijk. Portugal was in 2019 de eerste winnaar van de Nations League door in de eindstrijd van Oranje te winnen.

Eerder op de dag verloor Nederland de troostfinale tegen Italië. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman ging in Enschede met 2-3 onderuit tegen de regerend Europees kampioen.

Kroatië had woensdag in de halve finales na verlenging met 2-4 van Oranje gewonnen. Een dag later was Spanje met 2-1 te sterk voor Italië.

Kroatië ontsnapte in de openingsfase aan een tegendoelpunt. Foto: Getty Images

Kroatië komt in openingsfase met schrik vrij

In De Kuip waren de eerste kansen voor Spanje. Na tien minuten kwam Kroatië met de schrik vrij toen een voorzet van Fabián Ruiz via doelman Dominik Livakovic op de paal belandde. Een minuut later kregen de Spanjaarden opnieuw een kans, maar de inzet van Gavi ging net naast.

De Kroaten kwamen daarna wat beter in de wedstrijd en dat resulteerde in een aantal gevaarlijke momenten. Eerst zorgde Andrej Kramaric voor dreiging en even later belandde een poging van Mario Pasalic via Robin Le Normand in de handen van doelman Unai Simón.

Het spel golfde daarna op en neer, al leidde dat niet tot grote kansen. Kroatië was voor rust nog het dichtst bij de openingstreffer met een kopbal van Ivan Perisic, waarmee Simón behoorlijk wat moeite had.

Ansu Fati miste in de slotfase van de reguliere speeltijd een grote kans namens Spanje. Foto: ANP

Fati verspeelt enorme kans voor Spanje

Kroatië kwam goed uit de kleedkamer en werd gevaarlijk via een aantal voorzetten en een kopbal van Pasalic die net over ging. Spanje stelde daar lange tijd niet meer tegenover dan een afstandsschot van Rodri.

Pas in de slotfase drong Spanje wat meer aan en dat leidde tot een enorme kans voor Fati, maar de invaller raakte Perisic op de lijn. Er werd niet meer gescoord in de reguliere speeltijd, waardoor er een verlenging aan te pas moest komen.

In de verlenging was de beste kans voor Spanje, maar Dani Olmo kwam niet tot scoren. Een penaltyreeks bracht de beslissing en daarin trok Spanje aan het langste eind. Lovro Majer en Bruno Petkovic misten namens Kroatië en Aymeric Laporte faalde als enige bij Spanje.