Debutant Veerman enige speler met een lach bij Oranje: 'Het was genieten'

De verloren troostfinale van de Nations League tegen Italië is voor vrijwel alle Oranjespelers er één om heel snel te vergeten. Voor Joey Veerman geldt dat niet: hij maakte eindelijk zijn debuut voor Oranje en gaf ook nog eens een assist. "Dit was wel het toetje."

Na afloop van het duel in Enschede lopen de spelers langs de mediaruimte naar de bus. Alleen maar sombere gezichten, tot Veerman verschijnt. De middenvelder kan zijn geluk niet op. Voordat hij het weet staat hij minutenlang te praten. "Volgens mij was dit niet eens de bedoeling", zegt hij lachend terwijl hij de persvoorlichter zoekt.

Veerman zat de vorige interlandperiode voor het eerst bij Oranje, maar moest vanwege een virusinfectie eerder dan gewenst naar huis. Tegen Kroatië zat hij de hele wedstrijd op de bank en ook tegen Italië kreeg hij geen basisplaats. Zo'n vijftien minuten voor tijd was het dan toch zover.

Ondanks de lange aanloop kwam het debuut enigszins overwacht voor de 24-jarige Veerman. Hij had net zo'n twintig minuten warmgelopen en moest weer gaan zitten. "Toen zei de trainer vijf minuten later opeens: 'Joey ben je warm?' Ja, natuurlijk ben je dan warm."

"Dat ik erin kom en een Oranjeshirt aan heb, dat geeft best een apart gevoel", vertelt de PSV-middenvelder. "Maar het was vooral genieten. Dit is een heel mooi moment en het is extra leuk dat ik dan (bij de 2-3 van Georginio Wijnaldum, red.) meteen een assist geef."

3:40 Afspelen knop Samenvatting: Nederland-Italië (2-3)

Veerman: 'Nog nooit op zo'n niveau gevoetbald'

Veerman zag zijn ploeggenoten in de eerste helft tegen Italië alles behalve indruk maken en hoopte op zijn kans. "Ja, het was geen topwedstrijd", zegt hij. "Natuurlijk zit ik dan te hopen, dat zat ik de vorige wedstrijd ook al. Dan is het aan de trainer en ik ben blij dat ik twintig minuutjes mocht invallen."

Het debuut en de eerste volledige interlandperiode bij Oranje is voor Veerman "het toetje" na een lang seizoen. "Het niveau? Dat was best wel goed", reageerde hij. "Ik heb in ieder geval nog nooit op zo'n hoog niveau gevoetbald en getraind."

Op de vraag of hij makkelijk meekon met het niveau reageert Veerman met een knipoog. "Nou, je staat ook wel eens in de rondo", zegt hij. "Maar ik hoop dat ik me genoeg heb laten zien en er de volgende keer weer bij ben. Het is namelijk iets heel moois om bij het Nederlands elftal te zitten."

De volgende interlandperiode van Oranje is in september. Dan wachten belangrijke EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland (7 september) en Ierland (10 september). "Maar ik ga nu eerst even twee weekjes helemaal niets doen", besluit Veerman, die daarna alsnog zijn ploeggenoten richting de bus volgt.